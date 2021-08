Jason Todd disobbedisce a Bruce Wayne nella intensa clip di Titans 3

Nel giorno in cui la terza stagione di Titans è approdata su HBO Max possiamo dare uno sguardo ad una clip esclusiva con protagonisti Jason Todd e Bruce Wayne.

La sequenza in particolare dovrebbe fare da apripista al viaggio di Jason Todd verso il “classico lato oscuro” della forza. La disapprovazione di Bruce Wayne (Iain Glen) per Jason Todd (Curran Walter) sembra essere, in effetti il motivo scatenante del cambiamento nel suo animo già disturbato. La trasformazione in Red Hood (Cappuccio Rosso) arriverà da lì a poco.

Il lancio di Titans 3 su HBO Max è previsto per la giornata odierna (12 agosto), il quale anticiperà non sappiamo di quanto quello internazionale (quindi anche in Italia) su Netflix.

TITANS

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Le riprese della terza stagione sono attualmente in corso. CAST: Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen, Savannah Welch, Jay Lycurgo, Vincent Kartheiser, Curran Walter. DISTRIBUZIONE: La terza stagione dal 12 agosto 2021 su HBO Max, a livello internazionale sarà sempre Netflix a distribuirla.

TRAMA. Nella terza stagione della serie live-action della DC Titans, le circostanze porteranno i nostri eroi a Gotham City, dove si riuniranno con dei vecchi amici ed affronteranno nuove minacce.