Prisoners of the Ghostland: Nicolas Cage in cerca di redenzione nel primo trailer

La RLJE Films pubblicato ieri il primo trailer di Prisoners of the Ghostland, film con tonalità sci-fi diretto da Sion Sono, con Nicolas Cage nei panni del protagonista.

Dopo una vita da incallito rapinatore di banche, un criminale (Nicolas Cage) viene incaricato da un signore della guerra per salvare sua figlia da una pericolosa città di frontiera di nome Samurai Town. L’uomo ha cinque giorni per salvare la ragazza prima che un congegno elettronico collegato alla sua giacca esploda. La trama ricorda molto da vicino un cult di genere degli anni d’oro del cinema action, quel 1997: Fuga da New York che ha consacrato Kurt Russell nel panorama dei grandi interpreti hollywoodiani, ciononostante dal trailer si intuisce che Prisoners of the Ghostland potrebbe offrire qualche spunto narrativo differente.

Nel cast diretto da Sion Sono (Tag, Cold Fish), con Nicolas Cage spazio per Sofia Boutella, Bill Mosley, Nick Cassavetes e Tak Sakaaguchi. La sceneggiatura è stata invece firmata da Aaron Henry (Inhumans) e Reza Sixo Safai (A Girl Walks Home Alone at Night), mentre attualmente la release on demand e in digital download è fissata per il 17 settembre.

Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale:

Nelle pericolosa città di frontiera di Samurai Town, uno spietato rapinatore di banche (Nicolas Cage) viene liberato di prigione dal ricco signore della guerra, Il Governatore (Bill Moseley), e viene incaricato di trovare la sua nipote scomparsa, Bernice (Sofia Boutella). Tutto in cambio della sua libertà. Abbigliato con una tuta in pelle che si autodistruggerà entro cinque giorni, l’uomo parte per un viaggio alla ricerca della giovane donna e della sua redenzione.