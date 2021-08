Spettacolo puro nei due nuovi spot di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

La campagna promozionale Marvel Studios dedicata all’uscita prossima al cinema Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli continua a diffondere nuovi spot pregni di grande spettacolarità.

In particolare nei ultimi due giorni i canali social ufficiali della Marvel hanno diffuso due spot contenenti sequenze assolutamente inedite. Nel primo spazio all’enorme potere del Mandarino (qui interpretato da Tony Leung), capace di scatenare il potere immenso dei dieci anelli. Nel secondo fa riferimento alla storia di Shang-Chi (Simu Liu) per mostrare in breve l’avvento dei mitici draghi mistici di fuoco, questi ultimi solo di sfuggito inseriti nel trailer.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI

PRODUZIONE: Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura. CAST: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 3 settembre 2021. Dal 1° settembre in quelle italiane.

TRAMA: Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.