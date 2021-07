Jake Johnson tornerà a doppiare Peter Parker in Spider-Man: Un Nuovo Universo 2

L’attore Jake Johnson ha confermato che tornerà a doppiare Peter B. Parker in Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, il secondo atteso capitolo del film d’animazione premiato nel 2018 con l’Oscar.

Sfruttando un’intervista su Youtube, infatti, Jake Johnson ha confermato il suo ritorno in cabina di doppiaggio, andando così a dare il via ad una serie di conferme attese dai fan del celebre film d’animazione. La conferma di Johnson si va ad aggiungere alla notizia di inizio giugno secondo la quale l’attrice Issa Rae si era aggiunta al cast vocale nel ruolo di Spider-Woman.

La lavorazione di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 è partita nel mese di giugno 2020, ovvero in piena Pandemia da Covid-19, a tal proposito il film Sony Pictures Animation ha anche subito un cambio di release, passando dalla data dell’8 aprile 2022 a quella del 7 ottobre 2022.

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO 2

PRODUZIONE: Il film sarà co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione sarà a cura di Sony Pictures Animation. CAST VOCALE: Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae. USCITA: Nelle sale Usa dal 7 ottobre 2022.

Il primo capitolo (Spider-Man: Into the Spider-Verse in originale) è approdato nelle sale nel 2018 grazie alla regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. L’incasso ottenuto al box office è stato 375 milioni di dollari, mentre l’Academy lo ha premiato con l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione.