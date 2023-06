Transformers – Il Risveglio non è riuscito a vincere il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio per un soffio, Spider-Man: Across the Spider-Verse si è infatti riconfermato leader.

In un weekend caratterizzato – in parte – dai prezzi ridotti (3.50 euro) dell’iniziativa “Cinema in Festa“, il botteghino nazionale ha presentato due film in lotta per la vittoria finale con numeri, quelli di domenica, che lasciano per sperare per questo inizio della stagione estiva. Il testa a testa tra il nuovo Transformers movie ed il film d’animazione dedicato a Spider-Man, infatti, si è deciso solo nella giornata di domenica, e per altro con una differenza assolutamente ribaltabile con i dati definitivi.

L’incasso profuso da Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato 936 mila euro, per un totale che ora è salito a quota 4.03 milioni, ben oltre il risultato finale del primo capitolo “Spider-Man: Un Nuovo Universo“. Il secondo posto di Transformers – Il Risveglio (la recensione) è da ritenere un primo posto condiviso, e questo perchè è valso un incasso di 933 mia euro (1.13 milioni in cinque giorni). Sarà pertanto importante, come anticipato, scoprire quelli che saranno i dati definitivi per assegnare la medaglia d’oro al film con l’incasso più alto del weekend.

In terza posizione, invece, La Sirenetta ha incassato altri 894 mila euro – siamo comunque vicini con gli incassi dei due leader – per un totale di 10.1 milioni. Fast X ha chiuso al quarto posto con un incasso di 251 mila euro (totale 11.39 milioni), mentre Rapito è stato il quinto film più visto con 160 mila euro (totale 1.33 milioni).

FONTE: CINETEL