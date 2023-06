Transformers – Il Risveglio ha vinto il Box Office USA nel suo weekend d’apertura, mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse si è dovuto accontentare del secondo posto.

Atteso ai nastri di partenza come uno dei blockbusters più attesi dell’estate 2023, il nuovo capitolo della saga Transformers ha incassato nei tre giorni d’apertura americana una cifra stimata di 60.5 milioni di dollari, con una media per sala ben oltre i 16 mila dollari. Si tratta di una cifra superiore alle previsioni pre-weekend, le quali puntavano il dito verso una forbice tra i 46 ed i 56 milioni.

Statistiche alla mano, l’incasso profuso da Transformers – Il Risveglio risulta ben più alto di quello realizzato da Transformers – L’ultimo Cavaliere (44.6 milioni), e addirittura quasi tre volte più alto rispetto a Bumblebee (37.5 milioni), film che va considerato il capitolo precedente. Ciononostante, siamo ancora molto lontani dagli altri capitoli diretti da Michael Bay tra il 2007 al 2014.

All’estere il film ha raccolto 110 milioni di dollari (con 40 milioni provenienti dalla Cina), per un totale in tre giorni da 170.5 milioni. Leggete qui la nostra recensione di Transformers – Il Risveglio.

Spider-Man: Across the Spider-Man, dopo aver dominato il Box Office USA scorso con un incasso superiore ai 120 milioni, ha chiuso il suo secondo weekend da 55.4 milioni di dollari, con un calo del 54%, in linea con quello del capitolo precedente “Spider-Man: Un Nuovo Universo“. A questo punto, l’incasso complessivo negli USA è salito a quota 225.44 milioni, mentre quello Worldwide è giunto a 390 milioni, ben oltre i 375.4 milioni del suo capitolo precedente.

La Sirenetta ha chiuso al terzo posto con un incasso stimato di 22.79 milioni di dollari, per un totale di 228.81 milioni negli USA, e di 414.2 milioni Worldwide. Guardiani della Galassia vol. 3 ha raccolto altri 7.02 milioni di dollari, per un totale di 335.4 milioni negli USA e 805.9 milioni a livello globale. The Boogeyman ha chiuso la top five con 6.91 milioni di dollari (totale 24.73 milioni), davanti a Fast X con 5.2 milioni di dollari (totale 138.12 milioni).

