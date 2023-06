Box Office Italia, Transformers – Il Risveglio balza in testa sabato

Come da previsione, Transformers – Il Risveglio sabato è balzato in testa al Box Office Italia, con Spider-Man: Across the Spider-Verse e La Sirenetta subito dietro.

La battaglia per il primo posto nel weekend italiano sabato si è fatta molto interessante con tre film in lotta per portare a casa la vittoria finale. Transformers – Il Risveglio, dopo aver esordito giovedì con il terzo posto, ha finalmente scalato la classifica raccogliendo il primo posto sabato. L’incasso profuso, secondo i dati Cinetel, è stato 304 mila euro, per un totale di 853 mila. Saranno fondamentali i dati della giornata odierna per confermare o meno la sua leadership relativamente all’intero weekend.

LA RECENSIONE DI TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO

La Sirenetta è scivolata al secondo posto con un incasso di 303 mila euro (a pochi spiccioli dal primo posto), per un totale di 9.83 milioni dal giorno dell’esordio. In terza posizione Spider-Man: Across the Spider-Verse ha incassato altri 288 mila euro, ed ora viaggia verso un totale di 3.78 milioni. Nel resto della top five, Fast X ha raccolto altri 80 mila euro (totale 11.31 milioni), mentre Rapito ne ha incassati 59 mila euro (totale 1.28 milioni).