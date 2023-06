La corsa di Transformers – Il Risveglio nel Box Office USA potrebbe tradursi con uno score da oltre 60 milioni, ecco i dati di incasso del venerdì.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, il nuovo capitolo della saga Transformers ha profuso un incasso venerdì di 25.6 milioni di dollari; la cifra è inclusiva delle anteprime selezionate del mercoledì (1.2 milioni) e della classiche del giovedì (7.6 milioni). Statistiche alla mano, si tratta del terzo peggior opening day americano della saga, con gli ultimi due capitoli (Transformers – L’ultimo Cavaliere e Bumblebee) che detengono il primato, il che sottolinea un miglioramento della situazione in divenire.

Con i dati sopra segnalati, la stima per l’intero weekend d’esordio dovrebbe portare Transformers – Il Risveglio vicino alla soglia dei 60 milioni di dollari, proprio come previsto nel nostro ultimo aggiornamento (qui). Sarà primo posto? Beh, tutto dipenderà dal calo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cui incasso venerdì è stato 16.6 milioni, con una previsione per i tre giorni da circa 55 milioni.

Facile, a questo punto, prevedere una corsa a due.