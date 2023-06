Silvio Berlusconi è morto, addio ad un grande uomo di spettacolo

Silvio Berlusconi è morto, la notizia è stata confermata questa mattina da Repubblica, aveva 86 anni.

Il decesso è avvenuto verso le 9:30, presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per nuovi accertamenti dovuti alla Leucemia Mielomonocitica, malattia che da tempo ne debilitava la salute. Questo un estratto recuperato da Repubblica:

“Stamani alle 9.30 il leader di FI Silvio Berlusconi se n’è andato dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove sono arrivati a stretto giro Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi.“

Tra i più grandi statisti della storia recente italiana ed internazionale, Silvio Berlusconi era nato a Milano il 29 settembre del 1936 costruendo dal nulla un vero impero mediatico. Il marchio Mediaset ad oggi è considerato uno dei prodotti “mady in Italy” più conosciuti al mondo, con produzioni cinematografiche e televisive capaci di appassionare milioni di persone. Del marchio Mediaset, inoltre, fa parte anche Medusa Film S.p.A., casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana.

La vita di Berlusconi è stata più volte ripresa dal mondo della Settima Arte, a tal proposito, citiamo “Il caimano” di Nanni Moretti e “Loro“, il film in due parti diretto da Paolo Sorrentino. Va ricordato che Berlusconi, infine, fu anche premio Oscar come produttore con Mario e Vittorio Cecchi Gori e Gianni Minervini per il film “Mediterraneo“.

Con Silvio Berlusconi, quest’oggi è andato via un pezzo di storia, tra Politica, Economia, Arte, Informazione, Cinema, Sport e Televisione.