Un grave infortunio capitato a Letitia Wright ferma le riprese di Black Panther: Wakanda Forever

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono interrotte a causa di un grave infortunio capitato sul set a Letitia Wright, l’attrice che interpreta nel film Shuri.

All’interno dell’aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter si legge che l’infortunio alla Wright è avvenuto nel mese di agosto, e che da allora il regista Ryan Coogler ha girato tutte le sequenze in cui non era presente Shuri. Ora, a distanza di più di due mesi, la cosa non è più possibile vista la centralità del personaggio. A tal proposito i Marvel Studios hanno fermato la produzione in attesa del recupero pieno di Letitia Wright, previsto per l’inizio del 2022.

Non si conosce l’entità dell’infortunio capitato all’attrice, ma la fonte rivela che questi sarebbe avvenuto sul set di Boston, in occasione di una sequenza con cavi e attrezzature metalliche. Dal giorno dell’infortunio l’attrice si è spostata a Londra per curarsi al meglio.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Ryan Coogler. La produzione sarà ancora a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson comporrà la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono partite dalla Georgia e ora si stanno spostando per alcune scene in location a Worcester e a Boston. CAST: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorn. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’8 luglio 2022.