Uno sguardo al costume della Contessa Cremisi in The Boys 3

Amazon Studios ha da poco svelato il look della Contessa Cremisi nella terza stagione di The Boys, la serie in arrivo su Prime Video nei prossimi mesi.

Come noto da tempo, il ruolo della Contessa Cremisi è stato affidato a Laurie Holden, attrice apprezzata in passato nel cult horror “Silent Hill” e nella serie “The Walking Dead“. Il personaggio nei fumetti ha un legame con Stormfront, e viene descritta come la controparte di Scarlet. I poteri sono legati al calore. Trovate la foto della Holden in costume in fondo alla pagina.

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Prime Video.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.