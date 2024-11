Incassi USA | Wicked vola oltre i 110 milioni al Box Office

Il weekend pre-Ringraziamento ha offerto incassi straordinari al Box Office USA con Wicked e Il Gladiatore 2 che si sono divisi la posta in palio.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il botteghino americano che precede il sempre ricchissimo periodo del Ringraziamento è stato dominato da due film molto attesi dal pubblico. Aspettando Oceania 2 il prossimo weekend, in questo da poco passato sono stati il musical Wicked (parte 1) ed il kolossal Il Gladiatore 2, rispettivamente primo e secondo in classifica.

Il musical della Universal ispirato al celebre spettacolo di Broadway ha raccolto nella tre giorni di cinema negli USA una cifra stimata di 114 milioni di dollari, di poco al di sotto delle stime pre-release (120 milioni). Statistiche alla mano, quello di Wicked rappresenta uno dei migliori esordi della storia del Box Office USA riguardo il genere musical, nonché uno dei migliori esordi dell’intero 2024. A livello globale il film ha raggiunto quota 164,2 milioni.

Le stime degli analisti hanno confermato la prevalenza femminile in sala – Wicked offre una massiccia presenza femminile nel suo cast – ma anche ottime recensioni da parte di critica e pubblico, con quest’ultimo che ha assegnato un ottimo CinemaScore “A”. Sarà interessante valutare la sua tenuta nel prossimo periodo natalizio.

Il Gladiatore 2 | Ottimo esordio per il kolossal di Ridley Scott

L’esordio di Il Gladiatore 2 è valso alla Paramount Pictures un incasso di 55,5 milioni di dollari, anche in questo caso al di sotto delle stime pre-release (60/65 milioni). Contrariamente a quanto accaduto con Wicked, per il film storico di Ridley Scott la maggioranza del pubblico è stato maschile. Statistiche alla mano, questo incasso rappresenta il più grande in assoluto nella storia lunghissima di Denzel Washington. A livello mondiale il film ha già superato quota 200 milioni (221 milioni per la precisione).

Le recensioni della critica in questo caso non sono stati straordinarie (solo 71% su Rotten Tomatoes), mentre hanno visto il gradimento del pubblico che ha assegnato al film un 84% (solo B su CinemaScore).

Box Office USA | Gli Altri Film

In terza posizione spazio per il film natalizio Uno Rosso, il cui nuovo incasso è stato 13,28 milioni di dollari, con un calo rispetto al weekend d’esordio del 59%, ed un totale di 52,9 milioni. Il film a livello globale ha raccolto al momento 117,1 milioni, poca roba per un blockbuster da oltre 250 milioni di budget, un dettaglio che non sembra però preoccupare Amazon che sembra puntare sulle festività natalizie, ma anche sul prossimo rilascio su Prime Video.

Il cinecomic Sony/Marvel “Venom: The Last Dance” ha infine incassato altri 4 milioni di dollari in quinta posizione, per un totale di 133,82 milioni nel Box Office USA, e una cifra di poco inferiore ai 450 milioni a livello globale.

