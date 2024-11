Il colosso dello streaming Netflix ha condiviso in rete il trailer di Wallace & Gromit: Le Piume della Vendetta, la nuova avventura del celebre franchise animato.

La nuova opera del famoso team di produzione Aardman Animation è tornato in azione con un nuovo divertente capitolo della saga legata all’inventore Wallace ed al suo cane Gromit, questa volta però prendendo spunto da un cult della cinematografia mondiale, vale a dire “Cape Fear – Il Promontorio della Paura“.

Tanti, di fatto, sono i riferimenti alla pellicola diretta da Martin Scorsese nel 1991, ma ovviamente rivisti in chiave animata, e soprattutto divertente. A tal proposito, la trama di Wallace & Gromit: Le Piume della Paura recita:

In questo nuovo capitolo, la preoccupazione di Gromit che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni si rivela giustificata, quando Wallace inventa uno gnomo “intelligente” che sembra sviluppare una mente propria. Quando si scopre che una figura vendicativa proveniente dal passato potrebbe essere la responsabile di tutto, spetta a Gromit combattere contro delle forze sinistre e salvare il suo padrone… o Wallace potrebbe non essere più in grado di inventare!

Diretto da Nick Park, il creatore di Wallace & Gromit, e Merlin Crossingham (Wallace & Gromit e I primitivi), la storia è opera di Park e Mark Burton, mentre la sceneggiatura è opera di Burton. Alla produzione Richard Beek. Il cast dei doppiatori include Ben Whitehead (Wallace), Peter Kay (PC Mackintosh), Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muzz Khan e Lenny Henry.

Il film arriverà su Netflix dal 3 gennaio 2025.

