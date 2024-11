Cape Fear | Javier Bardem nel cast della serie tv Apple TV+

Javier Bardem sarà l’antagonista principale in Cape Fear, nuovo adattamento hollywoodiano del romanzo The Executioners di John D. MacDonald.

Divenuto un vero e proprio cult del cinema hollywoodiano, Cape Fear – Il Promontorio della Paura – uscito nel 1991 – è pronto per ottenere nuova vita attraverso la serie tv in arrivo su Apple TV+. Il produttore del film originale Steven Spielberg tornerà in compagnia di Martin Scorsese (regista del film originale) in cabina di produzione. Il ruolo di showrunner e sceneggiatore è stato invece assegnato a Nick Antosca (The Act).

Come anticipato, il ruolo che fu di Robert De Niro nel 1991 è stato assegnato al premio Oscar Javier Bardem, reduce non solo dalla sua collaborazione in “Dune Parte Due“, ma anche dalla serie tv crime approdata su Netflix dal titolo “Monsters: La Storia di Lyle ed Erik Menendez“. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo altri membri del cast.

Secondo IndieWire, le riprese della serie tv Cape Fear si dovrebbero tenere a breve, con Apple Studios pronto ad investire una cifra considerevole nel budget per rialzare la testa dopo i recenti insuccessi produttivi che l’hanno portata a perdere quote importanti di mercato. A tal proposito, la presenza di figure di spicco quali Steven Spielberg e Martin Scorsese come produttori potrebbero offrire una mano fondamentale.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

Cape Fear – Il Promontorio della Paura | Il Film Originale

Il film originale è stato diretto da Martin Scorsese nel 1991, con Steven Spielberg in cabina di produzione. La sceneggiatura è stata adattata dal romanzo The Executioners di John D. MacDonald. Nel cast, oltre a Robert De Niro, hanno recitato Juliette Lewis, Nick Nolte e Jessica Lange. In precedenza, nel 1962, un altro adattamento ha visto nel cast la presenza di Gregory Peck e Robert Mitchum.

La trama di Cape Fear ruota intorno ai coniugi Bowden, una coppia di avvocati il cui passato torna a perseguitarli quando Max Cady, un assassino senza scrupoli, esce di prigione.

