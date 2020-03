Il trailer di Summertime: la serie Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo

"Summertime|é arrivata l'estate" é la nuova serie originale targata Netflix e prodotta da Cattleya, ispirata alle vicende del best seller "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia. Debutterà sulla piattaforma il 29 aprile 2020.

TRAMA

Estate, Riviera romagnola. Summer è una ragazza indipendente e responsabile, che sogna di volare lontano dal luogo che l’ha vista crescere ma sente di essere il collante della sua famiglia. Ale è un ex campione di moto deciso a rompere col passato e pronto a dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita. Tra loro sboccia qualcosa che non avrebbero potuto prevedere, un amore che li accompagnerà lungo un’estate destinata a cambiare per sempre ciò che credevano di essere.

Il cast é composto da attori giovanissimi e, per alcuni di loro si tratta della prima apparizione sullo schermo. Tra i protagonisti troviamo Ale interpretato da Ludovico Tersigni, volto noto del mondo seriale e cinematografico italiano (Skam italia, Tutto può succedere, L'estate addosso, Slam Tutto per una ragazza) mentre Summer ha il volto di Coco Rebecca Edogamhe al suo debutto televisivo. Accanto a loro gli esordienti Amanda Campana nei panni di Sofia, Giovanni Maini sarà Edo, Alicia Ann Edogamhe darà il volto a Blue, mentre Andrea Lattanzi (Manuel, Sulla mia pelle) interpreterà Dario.

La serie è suddivisa in 8 episodi, per la regia di Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. La sceneggiatura è stata affidata a Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli.