Il trailer di Benvenuti a Blumhouse, la seconda tranche di horror Prime Video

Prime Video quest’oggi ha diffuso in rete il primo trailer di Benvenuti a Blumhouse (Welcome to the Blumhouse), la serie antologica giunta oramai alla sua seconda tranche.

I quattro nuovi film arriveranno sulla celebre piattaforma digitale da ottobre, I titoli saranno Bingo Hell, Black as Night, Madres e The Manor. Attraverso il primo trailer è possibile dare uno sguardo a quelle che saranno le tematiche affrontate in questa seconda tranche cinematografica.

La messa in onda dei primi due film è attesa per il 1° ottobre.

Gigi Saul Guerrero ha diretto Bingo Hell basandosi su una sceneggiatura di Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero e Perry Blackshear. Il cast comprende Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson.

Black as Night è stato diretto da Maritte Lee Go ed è basato su una sceneggiatura scritta da Sherman Payne. Nel cast troveremo Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle with Craig Tate e Keith David.

Ryan Zaragoza ha diretto Madres. La sceneggiatura è curata da Marcella Ochoa e Mario Miscione. Nel cast troviamo Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo.

Axelle Carolyn, infine, ha scritto e diretto The Manor, il cui cast comprende Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane.