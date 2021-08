Gomorra 5, la resa dei conti nel teaser trailer e poster della stagione finale

La resa dei conti é vicina, e anche la conclusione dell’amata serie tv Gomorra tratta dall’omonimo best seller firmato da Roberto Saviano.

Un nuovo teaser trailer e un nuovo poster ci mostrano i due storici protagonisti, Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). L’immortale é tornato, e per Genny nulla sarà più come prima, la resa dei conti si fa sempre più vicina.

I nuovi episodi di Gomorra saranno diretti da Marco D’Amore e Claudio Cupellini, e verranno trasmessi su Sky – ed in contemporanea su Now – a partire dal mese di novembre. La sceneggiatura degli episodi è stata firmata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme a Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.

Gomorra: la trama

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Nel cast troveremo nuovamente Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Sul set il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

Gomorra é una produzione Cattleya in collaborazione con Beta Film per Sky Original.