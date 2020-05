Il superheroes movie Ball and Chain verrà prodotto da Netflix

Dal fumetto degli anni ’90 di Scott Lobdell, dal titolo "Ball and Chain", è in arrivo un film prodotto da Netflix.

La sceneggiatura è stata affidata a Emily V. Gordon, mentre la coppia di protagonisti sarà interpretata da Dwayne Johnson ed Emily Blunt. La storia alla base del fumetto narra di una coppia sposata che sta attraversando un momento di crisi nella relazione. Entrambi i coniugi sono dotati di superpoteri, che tuttavia funzionano correttamente solo quando stanno insieme.

Dwayne Johnson ed Emily Blunt, produttori della pellicola, hanno anche recentemente recitato in Jungle Cruise della Disney, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo anno. La Seven Bucks di Johnson con Dany e Hiram Garcia contribuiranno alla produzione insieme a Kevin Misher. Mentre Lobdell sarà il produttore esecutivo insieme ad Andy Berman per Misher Films.

“Una delle nostre principali iniziative alla Seven Bucks è quella di continuare a trovare le migliori piattaforme per raccontare storie che intrattengano e ispirino su scala globale“ ha affermato Dwayne Johnson “Netflix è il partner perfetto per offrire questa epica esperienza a cavallo fra film di supereroi e commedia romantica al nostro fianco e siamo entusiasti di essere di nuovo in affari con il team di Netflix. Sono anche entusiasta non solo di riunirmi con la cara amica Emily Blunt davanti alla telecamera, ma anche di collaborare come partner di produzione mentre diamo vita alla sceneggiatura di Emily V. Gordon“.

Tra le altre cose, l'attore sarà protagonista della commedia d’azione di Netflix Red Notice, qui reciterà con Gal Gadot e Ryan Reynolds; la sua collega Emily Blunt prenderà parte in A Quiet Place II, sci-fi diretto da suo marito John Krasinski.