Il poster ufficiale di Walker, il reboot di Walker Texas Ranger

Il ranger più famoso della televisione è pronto a tornare in azione. The Cw ha diffuso oggi il poster ufficiale di Walker, reboot televisivo della serie tv cult Walker Texas Ranger.

Il poster è stato diffuso via social da Jared Padalecki, attore noto per la serie tv Supernatural, chiamato qui a dare volto al celebre personaggio interpretato nel tempo da Chuck Norris. Nel ruolo di sceneggiatrice e produttrice esecutiva Anna Fricke, con lo stesso Padalecki coinvolto come produttore in collaborazione con Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback.

Il cast del reboot, con Padalecki, conterà anche i nomi di Jeff Pierre, Keegan Allen, Mitch Pileggi, e Molly Hagan. Questa di seguito la trama:

Cordell Walker (Padalecki), è un vedovo e padre di due figli che ha un proprio codice morale, quindi ritorna a casa ad Austin, dopo essere stato impegnato in una missione sotto copertura. Qui scopre che la situazione è più complicata a casa. Cordell cercherà di riallacciare i rapporti con i figli, affrontare molte liti in famiglia, e trovare inaspettatamente dei punti in comune con la sua nuova partner sul lavoro, Micki (Lindsey Morgan), una delle prime donne nella storia di Texas Rangers, oltre a iniziare a sospettare che la morte della moglie sia legata a qualcosa di più sospetto rispetto a quanto previsto.

Il lancio americano di Walker su The Cw è atteso per gennaio 2021.

IL POSTER