La saga legata al romanzo Il Signore degli Anelli sembra avere in serbo per gli appassionati ben due film in live action per il prossimo futuro.

Con la serie tv Gli Anelli del Potere in attesa di ottenere il rinnovo per una terza stagione (qui la recensione della seconda stagione), l’anime The War Of The Rohirrim in rampa di lancio nelle sale ed il film in live action “The Hunt for Gollum” in fase di scrittura, la celebre saga hollywoodiana potrebbe avere ancora molte altre frecce al suo arco.

Intervistata da Empire in questi giorni, la sceneggiatrice di The Hunt for Gollum “Philippa Boyens” ha offerto un breve ma intenso aggiornamento sullo stato attuale del franchise ispirato ai romanzi di J.R.R. Tolkien. In particolare, la scrittrice è tornata sulle parole recenti di Ian McKellen (trovate qui il nostro articolo), secondo cui The Hunt for Gollum sarebbe stato diviso in due parti, correggendo di fatto l’attore:

Posso dirti con certezza che non sono due film! Quello è stato un vero e proprio malinteso che si è verificato perché abbiamo iniziato a lavorare, concettualmente, su due diversi film live-action. Il primo è The Hunt For Gollum, il secondo deve ancora essere confermato [..]. È una storia piuttosto intensa [The Hunt for Gollum], che cade dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria [..]. È un pezzo specifico di incredibile storia mai raccontata, raccontata attraverso la prospettiva di questa incredibile creatura.

Ed ancora:

Stiamo giocando con un certo numero di idee, ma la maggior parte di queste idee include Gandalf. Quindi Gandalf potrebbe potenzialmente tornare per due film live-action.

Sull’ipotetico successo del film animato in arrivo a Natale dal titolo War of the Rohirrim invece la scrittrice ha aggiunto:

Abbiamo un secondo film assolutamente fantastico che sarebbe semplicemente incredibile come anime. Ma vediamo se c’è appetito per questo.

Quindi, ricapitolando. The Hunt fo Gollum NON sarà diviso in due parti, mentre i film live action in via di sviluppo sono DUE. Gandalf ipoteticamente sarà coinvolto in entrambi i film. Per quanto riguarda l’animazione, beh se il successo del primo film sarà confermato, allora ci sarà spazio per un secondo film.

Siete ancora vogliosi dell’antica storia degli anelli e del potere? Beh, tenetevi forti perchè sono in arrivo ancora tanti progetti interessanti per il prossimo futuro.

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum e le note di produzione

Il nuovo film s’intitolerà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, e verrà diretto da Andy Serkis, il cui nome sarà collegato anche all’interpretazione del protagonista “Gollum“. Per gli appassionati dei romanzi di J.R.R. Tolkien, la suddetta “Caccia a Gollum” è situata nell’Appendice B de Il ritorno del re ed è introdotta così: “Gandalf e Aragorn hanno rinnovato la loro caccia a Gollum a intervalli nei successivi otto anni, cercando nelle valli di Anduin, Mirkwood e Rhovanion fino ai confini di Mordor…“

Peter Jackson, regista della trilogia originale, assieme alle partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens, produrranno Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, mentre la sceneggiatura è attualmente nelle mani di Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. I produttori esecutivi sono Ken Kamins, Serkis e Jonathan Cavendish per The Imaginarium.

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum si aggiunge a The War of the Rohirrim, il film d’animazione diretto da Kenji Kamiyama in uscita nel mese di dicembre. A quanto pare, questi due film non saranno gli unici nei piani di Warner Bros.

Correlati