Box Office: ottime anteprime USA per il film Smile 2

Il film horror Smile 2 ha raccolto 2,5 milioni al Box Office dalle classiche anteprime USA, ed ora si appresta a vincere il weekend.

La nuova pellicola del terrore diretta da Parker Finn è approdato ieri in circa 3000 sale del Nord America raccogliendo una cifra stimata di 2,5 milioni di dollari, secondo Deadline. La cifra raccolta è superiore ai 2 milioni racimolati dal primo capitolo nel 2022, capace poi di incassare nel weekend d’esordio 22,6 milioni, e 105,9 milioni a fine corsa.

L’accoglienza del pubblico e della critica è stato ottimo. Smile 2, infatti, ha ottenuto un 85% su Rotten Tomatoes, ma anche 3 stelle e mezzo su PostTrak. Il risultato potrebbe facilmente tradursi in un ottimo passaparola, e quindi in un weekend d’esordio monster. A tal proposito, sarà nostra premura aggiornare questo articolo con i dati della giornata di venerdì.

Smile 2 ha esordito al primo posto ieri anche al Box Office ITALIA, trovate a questo indirizzo il nostro articolo.

Smile 2 e le note di produzione

Smile 2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, nel cast oltre a Naomi Scott spiccano i nomi di Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson. Qui di seguito la trama ufficiale:

“Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.”

Smile 2 è approdato nelle sale italiane dal 18 ottobre 2024 sotto il marchio Eagle Pictures.

