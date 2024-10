Smile 2 parte al primo posto nel Box Office ITALIA

Si è aperto ieri con tante novità il nuovo weekend di cinema al Box Office ITALIA. In testa è partito bene Smile 2.

Atteso dagli appassionati di genere horror, Smile 2 ieri – giovedì 17 ottobre – ha avviato la sua corsa in testa al botteghino nazionale con un incasso stimato di 142 mila euro, ed una media per sala di poco sopra i 500 euro. Il confronto con l’opening day del primo capitolo è assolutamente in positivo, a tal proposito va ricordato che “Smile” nel 2022 ha impattato con il mercato italiano attraverso un incasso di 43 mila euro, chiudendo poi con 2,1 milioni a fine corsa. Il sequel incasserà di certo molto più del suo predecessore.

Il Robot Selvaggio è scivolato al secondo posto con un nuovo incasso da 77 mila euro, per un totale ora sopra i 2 milioni (2,03 milioni per la precisione). In terza posizione si è registrato l’esordio (anteprime a parte) di Megalopolis (qui la nostra recensione), il nuovo discusso film di Francis Ford Coppola: l’incasso profuso ieri è stato 62 mila euro, per un totale (anteprime incluse) di 172 mila euro.

La top five del Box Office ITALIA ha poi visto il quarto posto di Iddu – L’ultimo padrino, con 57 mila euro (totale 1,13 milioni), ed il quinto di Joker: Folie à Deux con 48 mila euro (totale 7 milioni).

