La serie tv Shrinking rinnovata per una terza stagione

Apple TV+ ha annunciato in questi giorni il rinnovo della serie tv comedy Shrinking per una terza stagione.

La serie tv creata da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein ha debuttato con la seconda stagione (qui il trailer) lo scorso 16 ottobre con i primi due episodi. La notizia della terza stagione è stata annunciata al New York Comic Con dove i creatori Segel e Goldstein, insieme ai protagonisti della serie Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley, sono saliti sul Main Stage per uno speciale talk sulla nuova stagione.

La critica e il pubblico di tutto il mondo continuano a elogiare “Shrinking”, la cui seconda stagione è già stata definita come “uno degli show più amabili della TV”, “una sitcom terapeutica che fa stare bene”, che “continua a migliorare”, con una “scrittura superba”, momenti “coinvolgenti ed esilaranti” e “battute spiritose e una comicità e fisicità di livello A+” da parte di un “cast straordinario”.

«Sono così fortunato a lavorare a “Shrinking” con attori, scrittori e una troupe così talentuosi da elevare il potenziale», ha dichiarato il co-creatore e produttore esecutivo Bill Lawrence. «Sono ancora più fortunato perché sono persone con cui vorrei passare del tempo in ogni caso. Un enorme ringraziamento va ad Apple TV+ e a Warner Bros. per l’incredibile partnership e il supporto. Siamo davvero grati di poter continuare a realizzare questo show. Avanti così!».

«È stato meraviglioso vedere il pubblico di tutto il mondo innamorarsi di personaggi così memorabili e del ricco mondo che Bill, Brett e Jason hanno creato in “Shrinking”», ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. «Siamo incredibilmente entusiasti che gli spettatori possano continuare a scoprire dove la vita porterà Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian e Derek, nel prosieguo del loro viaggio commovente e divertente anche nella terza stagione».

Shrinking e le note di produzione

“Shrinking” segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone… compresa la sua.



Accanto a Jason Segel e Harrison Ford, nel cast della serie figurano anche la candidata agli Emmy Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Brett Goldstein apparirà come special guest star della seconda stagione.



La serie è prodotta per Apple TV+ da Warner Bros. Television, con cui Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom e Brian Gallivan sono i produttori esecutivi.



“Shrinking” segna la terza collaborazione tra Apple, Lawrence e Warner Bros. Television, dopo la serie di successo e pluripremiata agli Emmy “Ted Lasso” e “Bad Monkey”. La serie segna anche la seconda collaborazione tra Apple TV+ e Segel, dopo il suo ruolo da protagonista nel film Apple Original “Il cielo è ovunque”.

