In arrivo omaggi da UCI Cinemas per Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance è in arrivo nelle sale del circuito UCI Cinemas, e con esso anche le classiche iniziative pensate per gli appassionati.

In occasione delle proiezioni che vanno dal 24 al 27 ottobre nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona, il circuito UCI Cinemas regalerà a tutti i presenti l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film. Ma non finisce qui! Gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle stesse date in tutti i multiplex del Circuito, infatti, riceveranno un poster del film creato appositamente per l’occasione.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di UCI Cinemas.

Venom: The Last Dance e le note di produzione

Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. E’ confermato il ritorno di Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan. In Italia Venom 3 sarà disponibile dal 24 ottobre 2024.

Trama ufficiale: Nel film, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

