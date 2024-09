Venom: The Last Dance, lo spettacolare trailer finale

Come da promessa, quest’oggi Sony Pictures ha svelato il trailer finale di Venom: The Last Dance, terzo (ed ultimo?) capitolo della saga legata al Simbionte di casa Marvel.

Tante sequenze inedite, l’arrivo sulla Terra di Knull “il “Dio dei Simbionti”, pianti di fine amicizia e non solo, sono questi gli ingredienti di un trailer che sembra anticipare la conclusione di una trilogia che di certo ha puntato fino ad oggi tutto sullo spettacolo (e meno sulla qualità?!).

Venom: The Last Dance arriverà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre 2024. Nell’attesa godetevi il trailer qui..

Venom: The Last Dance e le note di produzione

Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. E’ confermato il ritorno di Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan.

Trama ufficiale: In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

In Italia Venom 3 sarà disponibile dal 24 ottobre 2024.

