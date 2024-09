Speak No Evil esordio in terza posizione al Box Office ITALIA

Speak No Evil, reboot dell’horror scandinavo, ha esordito in terza posizione al Box Office ITALIA, davanti ancora i soliti Beetlejuice Beetlejuice e Cattivissimo Me 4.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 settembre, il botteghino nazionale ha segnato un incasso complessivo di 642 mila euro, con un -39% rispetto allo stesso weekend del 2023, ed un -24% rispetto allo scorso di weekend.

Beetlejuice Beetlejuice si è confermato in prima posizione con un nuovo incasso da 179 mila euro, per un totale di 2,2 milioni. Cattivissimo Me 4, in seconda posizione, ha raccolto altri 133 mila euro, ed ora viaggia con un totale di 14,08 milioni, con “Minions 2” oramai nel mirino (14,78 milioni): lo supererà entro domenica.

Come anticipato, la versione hollywoodiana di Speak No Evil ha esordito al terzo posto con un incasso da 66 mila euro, ed una media per sala di 315 euro. Un esordio, a dirla tutta, non proprio esaltante per un film che sembra aver raccolto gli onori della critica. La top five del Box Office ITALIA, infine, ha visto It Ends With Us e Campo di battaglia con incassi vicini ai 50 mila euro.

Fonte: Cineguru

