Lee Pace contro Glen Powell nel film The Running Man

Altro aggiornamento di giornata dal cast di The Running Man, ed altro villain da segnalare. Questa volta è il turno di Lee Pace.

In pochissime ore la lista di villain del The Running Man di Edgar Wright è cresciuta in maniera esponenziale. Dopo la notizia della trattativa con Josh Brolin (il nostro aggiornamento a questo indirizzo), infatti, il the Hollywood Reporter ha confermato l’ingaggio di Lee Pace, e sempre per un ruolo da villain. Secondo la celebre fonte l’attore andrà ad interpretare il capo cacciatore del brutale reality al centro della trama del film, ovvero “l’uomo al soldo” dello spietato creatore dello show, personaggio molto probabilmente affidato proprio da Brolin.

Pace è noto essenzialmente per un altro ruolo da villain, stiamo parlando del Ronan l’accusatore nel Marvel Cinematic Universe. Tra gli altri ruoli iconici da lui interpretato va ricordato quello di Thranduill nella saga Il Signore degli Anelli. A proposito, avete letto il nostro ultimo aggiornamento sui prossimi film ispirati ai romanzi di J.R.R. Tolkien? Fatelo a questo indirizzo.

The Running Man e le note di produzione

Il nuovo The Running Man vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. La Paramount distribuirà il film il 21 novembre 2025. Simon Kinberg, Nira Park e Wright sono i produttori.

Nel cast al momento sono stati confermati Glen Powell, Katy O’Brian, Daniel Ezra, Josh Brolin e Lee Pace.

The Running Man, in breve..

Il romanzo originale è stato scritto da Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982. La storia è ambientata in futuro distopico dove spopola un violento reality show che mette disperati alla ricerca di soldi in una sorta di arena per gladiatori (in questo caso assassini). Nel 1987 il romanzo è stato adattato con un film intitolato “L’implacabile”, diretto da Paul Michael Glaser, ed interpretato da Arnold Schwarzenegger.

