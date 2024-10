The Running Man: a Josh Brolin il ruolo da villain!

Josh Brolin è vicino ad interpretare il ruolo da villain in The Running Man, nuovo adattamento del racconto omonimo di Stephen King.

Con Glen Powell da tempo collegato al ruolo che fu di Arnold Schwarzenegger nell’iconico film del 1987, Deadline riporta oggi che l’ex volto di Thanos “Josh Brolin” sarebbe oramai entrato nelle fasi finali delle trattative per interpretare il villain del film. Chiaramente la fonte si è tenuta dal dare un’identità precisa al personaggio in questione.

Il casting di The Running Man da settimane continua ad ampliare il parco attori intorno al nuovo divo Glen Powell; di fatto, meno di dieci giorni fa è stato confermato Daniel Ezra (All Americans) (qui la notizia), e prima ancora Katy O’Brian (Ant-Man and the Wasp: Quantumania). Quello di Brolin, se confermato non può che essere considerato il primo grande colpo per il regista Edgar Wright. Non resta che attendere la conferma ufficiale.

Il nuovo The Running Man vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. Ulteriori aggiornamenti saranno svelati nelle prossime settimane.

The Running Man, in breve..

Il romanzo originale è stato scritto da Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982. La storia è ambientata in futuro distopico dove spopola un violento reality show che mette disperati alla ricerca di soldi in una sorta di arena per gladiatori (in questo caso assassini). Nel 1987 il romanzo è stato adattato con un film intitolato “L’implacabile”, diretto da Paul Michael Glaser, ed interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Correlati