Il Pianeta Preistorico 2: online il teaser trailer della docuserie AppleTV+

Apple TV+ ha da poco rilasciato il primo teaser trailer relativo alla seconda stagione de Il Pianeta Preistorico, la docu-serie realizzata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton.

Nel video vediamo la Terra prima del nostro tempo e grazie alle ultime ricerche scientifiche e a straordinari effetti visivi vengono portate sullo schermo specie mai viste prima, tra cui questi nuovi dinosauri:

Isisaurus – un sauropode indiano (dinosauro erbivoro dal collo lungo) che si stabilì in una regione vulcanica nota come Deccan Traps, e che deponeva le uova nel caldo terreno vulcanico.

– un sauropode indiano (dinosauro erbivoro dal collo lungo) che si stabilì in una regione vulcanica nota come Deccan Traps, e che deponeva le uova nel caldo terreno vulcanico. Pectinodon – feroce cacciatore e genitore affettuoso, questo dinosauro piumato nordamericano simile a un uccello faceva parte della famiglia dei troodontidi. Predatore dagli artigli affilati e dalle gambe lunghe, era un cacciatore versatile, i suoi denti e le sue mascelle fanno pensare che avesse molti tipi di piccoli animali nel menù.

– feroce cacciatore e genitore affettuoso, questo dinosauro piumato nordamericano simile a un uccello faceva parte della famiglia dei troodontidi. Predatore dagli artigli affilati e dalle gambe lunghe, era un cacciatore versatile, i suoi denti e le sue mascelle fanno pensare che avesse molti tipi di piccoli animali nel menù. Quetzalcoatlus e Hatzegopteryx – le creature più grandi che abbiano mai solcato i cieli, questi giganteschi pterosauri (rettili volanti preistorici) avevano le dimensioni di una giraffa o di un piccolo aereo e sono alcuni dei personaggi più carismatici della serie.

Giunto alla sua seconda stagione, questo pluripremiato documentario di storia naturale farà il suo debutto nel corso di una serie di eventi di cinque giorni sul servizio streaming della Apple a partire dal 22 maggio prossimo, trasportando gli spettatori indietro nel tempo attraverso la voce narrante di Sir David Attenborough, alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo popolavano. Il tutto arricchito da dettagli sbalorditivi e condito dalla colonna sonora originale dal pluripremiato Hans Zimmer.

IL PIANETA PREISTORICO

Il Pianeta Preistorico combina la miglior regia naturalistica, le più recenti conoscenze paleontologiche e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per svelare gli spettacolari habitat e gli abitanti dell’antica Terra, in un’esperienza immersiva unica nel suo genere. La serie è prodotta dal team della BBC Studios Natural History Unit con il supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC (“Il re leone”, “Il libro della giungla”), applicati alla concept art creata da Jellyfish Pictures (“Il Libro di Boba Fett”, “Spirit – Il ribelle”). La seconda stagione di Il Pianeta Preistorico continua a far rivivere la storia della Terra come mai prima d’ora: la serie presenta al pubblico nuovi dinosauri, nuovi habitat e nuove scoperte scientifiche, portando gli spettatori in un’epica avventura: con nuove creature, come il Tarchia, uno dei più grandi Anchilosauri, e con il ritorno di ‘personaggi’ famosi come il Tyrannosaurus rex e molti altri, la serie torna con una nuova stagione di meraviglie preistoriche.

La prima stagione completa è disponibile in streaming su Apple TV+ la seconda stagione sarà trasmessa a partire dal prossimo 22 maggio.