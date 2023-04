Su Paramount+ il film Star Trek: Sezione 31 con Michelle Yeoh

Inizialmente indicato come una serie spin-off, il progetto di Star Trek: Sezione 31 è ora stato trasformato in uno speciale Film TV, dove Michelle Yeoh vestirà nuovamente i panni dell’ex Imperatrice Terrestre Philippa Georgiou Augustus Iaponius Centarius.

L’ultima volta che vedemmo Philippa Georgiou in Star Trek fu nella seconda parte dell’episodio della seconda stagione di Discovery intitolato Terra Ferma, dove, attraverso l’intervento del Guardiano dell’Eternità, l’imperatrice inizia un percorso che possiamo definire di redenzione. Un viaggio non solo nel tempo e nello spazio, ma anche nel profondo del proprio io. Philippa attraversa il portale per raggiungere un luogo in un tempo indefinito. Il capitolo Terra Ferma possiamo effettivamente definirlo come un prologo a quella che doveva essere la serie incentrata su questa sezione segreta della Federazione, ora diventata un Film TV.

Si iniziò a sentir parlare di “Sezione 31”già nel 2018 ma, a causa della Pandemia e, soprattutto, dei numerosi impegni di Michelle Yeoh, sembrava che il progetto fosse stato abbandonato. Alex kurtzman recentemente ha iniziato a riparlarne e oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: presto entrerà in produzione Star Trek: Sezione 31, il primo film originale Star Trek di Paramount+, questa la sinossi:

In Star Trek: Sezione 31 , l’Imperatrice Philippa Georgiou, si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti e affronta i peccati del suo passato.

Queste le dichiarazioni di Michelle Yeoh:

“Sono più che entusiasta di tornare dalla mia famiglia di ‘Star Trek’ e dal ruolo che ho amato per così tanto tempo. La sezione 31 è stata vicina e cara al mio cuore da quando ho iniziato il viaggio per interpretare Philippa fin dal momento in cui è stata lanciata questa nuova era d’oro di “Star Trek“.

Star Trek: Sezione 31

La sceneggiatura di Star Trek: Sezione 31 è stata scritta da Craig Sweeny, mentre la regia è stata affidata a Olatunde Osunsanmi. Fungono da produttori esecutivi Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth e la stessa Michelle Yeoh.

Al momento non esiste una data di uscita per Star Trek: Sezione 31, né ci sono dettagli su chi, oltre a Michelle Yeoh, apparirà nel film. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Fonte: Trek Movie