Il Pianeta Preistorico: la seconda stagione della docuserie presto su Apple TV+

Il Pianeta Preistorico, la pluripremiata docuserie realizzata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, torna su Apple TV+.

Il Pianeta Preistorico, giunta alla sua seconda stagione, farà il suo debutto nel corso di una serie di eventi di cinque giorni sul servizio streaming della Apple a partire dal 22 maggio prossimo, trasportando gli spettatori indietro nel tempo attraverso la voce narrante di Sir David Attenborough, alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo popolavano. Il tutto arricchito da dettagli sbalorditivi e condito dalla colonna sonora originale dal pluripremiato Hans Zimmer.

La prima stagione della serie ha ottenuto il 100% del punteggio della critica su Rotten Tomatoes ed è stata definita come “assolutamente incantevole” (Inverse), “sbalorditiva” (Daily Mail UK) e “stupefacente” (Decider). Il Pianeta Preistorico è stata anche premiata, tra gli altri, dai Television Critics Association Awards, dai Visual Effects Society Awards, dagli Annie Awards, dagli Hollywood Music in Media Awards e dai Cinema Eye Honors Awards.

Il Pianeta Preistorico combina la miglior regia naturalistica, le più recenti conoscenze paleontologiche e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per svelare gli spettacolari habitat e gli abitanti dell’antica Terra, in un’esperienza immersiva unica nel suo genere. La serie è prodotta dal team della BBC Studios Natural History Unit con il supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC (“Il re leone”, “Il libro della giungla”), applicati alla concept art creata da Jellyfish Pictures (“Il Libro di Boba Fett”, “Spirit – Il ribelle”). La seconda stagione di Il Pianeta Preistorico continua a far rivivere la storia della Terra come mai prima d’ora: la serie presenta al pubblico nuovi dinosauri, nuovi habitat e nuove scoperte scientifiche, portando gli spettatori in un’epica avventura: con nuove creature, come il Tarchia, uno dei più grandi Anchilosauri, e con il ritorno di ‘personaggi’ famosi come il Tyrannosaurus rex e molti altri, la serie torna con una nuova stagione di meraviglie preistoriche.

La prima stagione completa è disponibile in streaming su Apple TV+ la seconda stagione sarà trasmessa a partire dal prossimo 22 maggio.