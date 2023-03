Sarà Jake Kesy il nuovo interprete di Hellboy nel terzo tentativo di Hollywood di lanciare il famoso antieroe dei fumetti al cinema.

Annunciato a sorpresa pochi giorni fa, il film Hellboy: The Crooked Man ha trovato in Jake Kesy l’attore che avrà il compito arduo di non far rimpiangere Ron Perlman (interprete nei due film di Guillermo Del Toro), e quello meno difficile di cancellare il ricordo “meno performante” di David Harbour (interprete del recente reboot divenuto un flop clamoroso al botteghino). A confermare l’ingaggio è stato un articolo di The Wrap.

Jake Kesy si è fatto conoscere di recente per aver partecipato al film Prime Video dal titolo Senza Rimorso (qui la recensione), pertanto sarà per lui questo il primo vero banco di prova in quel di Hollywood. Sull’ingaggio il co-presidente di Millennium Media “Jonathan Yunger” ha riferito quanto segue:

“Jack Kesy è un attore dinamico che ha la capacità di trasformarsi nei suoi ruoli. Il suo talento e la sua statura sono perfetti per questo giovane Hellboy. Sono rimasto molto colpito da lui mentre lavoravo insieme a lui in The Outpost.“

HELLBOY: THE CROOKED MAN

Millennium Media produrrà il film, con il creatore dei fumetti originali "Mike Mignola" e Sean Golden che adatteranno la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Le riprese partiranno ad aprile dalla Bulgaria.