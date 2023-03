La premiata ditta formata da Jason Blum e James Wan porterà al cinema Dead by Daylight, il celebre multiplayer horror per console.

Il videogame Dead by Daylight è divenuto in pochi anni un vero e proprio fenomeno culturale tra i ragazzi, ed ora sembra pronto ad affrontare la prova delle sale cinematografiche. L’adattamento sarà prodotto dalla Blumhouse Productions di Blum e dalla Atomic Monster di Wan in collaborazione con la Behaviour Interactive (la casa di produzione del videogame). A confermare la notizia Total Film. Al momento nessun regista o sceneggiatore e collegato al film, sarà importante quindi attendere nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.

LE PAROLE DI JAMES WAN

“In Dead by Daylight il team di Behavior ha creato una lettera d’amore per il mondo dell’orrore, costruendo un ambiente incredibile pieno di atmosfera e cattivi terrificanti, perfetto per un adattamento cinematografico spaventoso. Siamo grandi fan del gioco in Atomic Monster e sono entusiasti di collaborare con Blumhouse per portare questo mondo spaventosamente viscerale sul grande schermo.”

LE PAROLE DI JASON BLUM

“Sappiamo che ci sono così tanti fan di Dead by Daylight là fuori e pensiamo che sia imperativo trovare qualcuno che apprezzi e ami il mondo tanto quanto noi, per aiutarci a portare il gioco sul grande schermo. Conosciamo i nostri partner di Behavior e Atomic Monster ci aiuteranno a dare vita alla migliore versione di questo gioco.“

IL GIOCO

Dead by Daylight è stato lanciato nel 2016. E’ un gioco horror multiplayer in cui un giocatore diventa un selvaggio Killer e gli altri quattro giocatori giocano come sopravvissuti, cercando di scappare. Dal suo lancio ha raggiunto oltre 50 milioni di giocatori in tutto il mondo, con due milioni di giocatori che entrano in azione ogni giorno. I produttori nel corso degli anni hanno inserito nelle varie storyline icone horror note, le più celebri Pinhead di Hellraiser e Michael Myers di Halloween, molti altri villain originali hanno inoltre avuto uno spazio importante.