Dallo sterminato universo horror indie questa notte abbiamo scovato un film molto interessante, il cui titolo è Jack in the Box.

Diretto da Lawrence Fowler, regista del progetto indie Curse of the Witch's Doll, l'horror Jack in the Box nasce come terrificante risposta cinematografica alla celebre scatola per bambini da cui piomba fuori un pagliaccio a molla.

Nel film una presenza demoniaca si nasconde all'interno di una scatola a molla, essa presenta le sembianze di un inquietante pagliaccio assassino che semina morte ovunque.

Il cast di Jack in the Box è formato da giovani leve del cinema indie americano, ossia Ethan Taylor, Robert Nairne, Lucy-Jane Quinlan, Philip Ridout e Darrie Gardner.

Al momento l'horror non ha una data di uscita, ma dal trailer si intuisce che arriverà presto in sala.