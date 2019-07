La divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso oggi il nuovo poster italiano di Il Piccolo Yeti.

L'animazione targata DreamWorks Animation questa volta può contare sulla collaborazione della Pearl Studio, grande realtà produttiva cinese.

Il Piccolo Yeti è stato diretto da Jill Culton. Nel cast vocale spazio per Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson,Tsai Chin, Michelle Wong .

Sinossi. Dopo essersi imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a Shanghai, ed averlo soprannominato “Everest”, l’adolescente Yi (Chloe Bennet, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) e i suoi amici Jin (Tenzing Norgay Trainor) e Peng (Albert Tsai), si imbarcano in un’epica impresa nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Per aiutare Everest a tornare a casa però, il trio di amici dovrà rimanere un passo avanti a Burnish (Eddie Izzard), un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara (Sarah Paulson), una zoologa.

Il film approderà nelle sale italiane dal 3 ottobre 2019.