I Premi Francesco Pasinetti 2021 a Sorrentino, Servillo e Mainetti

Sono stati assegnati nei giorni scorsi i Premi Francesco Pasinetti 2021, scelti dal Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Sngci presenti al Lido di Venezia.

Va a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino il Premio Francesco Pasinetti per il miglior film, mentre a Toni Servillo e Teresa Saponangelo i migliori attori protagonisti della Mostra 78. Il Premio Pasinetti speciale a Freaks out di Gabriele Mainetti.

Premi Francesco Pasinetti 2021:

Miglior film

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Autoritratto dell’autore da giovane in un racconto personale sorprendentemente intimo che diverte ed emoziona come un gol di Maradona e commuove arrivando dritto al cuore del pubblico.

Miglior attore protagonista

Toni Servillo È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Qui rido io di Mario Martone (Venezia 78),Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (fuori concorso)

Un assolo in tre diverse sfumature per un grande protagonista al quale basterebbe il solo ruolo di Eduardo Scarpetta per un premio che celebra ancora una volta l’immenso talento di Servillo.

Migliore attrice protagonist

Teresa Saponangelo È stata la mano di Dio (Venezia 78)

Per avere portato sullo schermo con leggerezza e insieme con forte intensità il ritratto di una donna divertente e sensibile alla quale dà grandi semplicità, forza, tenerezza.

Premio Francesco Pasinetti speciale

Freaks out di Gabriele Mainetti (Venezia 78)

Una sfida narrativa e produttiva costruita con grande qualità per richiamare gli spettatori anche più giovani a ritrovare il fascino del cinema in sala.

I premi saranno consegnati nei prossimi giorni a Roma.