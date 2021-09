Il cinecomic Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dopo aver chiuso in testa al Box Office Italia anche sabato, si prepara a vincere il suo secondo weekend.

Contraddistinta da una programmazione con poche novità (l’unica davvero interessante è Qui Rido Io), la terza giornata del weekend ha premiato ancora una volta Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (la recensione), oramai avviato senza problemi a confermarsi campione anche domani. Ieri il cinecomic Marvel ha raccolto altri 215 mila euro, ed ora viaggia a quota 2.5 milioni in 11 giorni di programmazione.

In seconda posizione si è riconfermato ieri Come un Gatto in Tangenziale: Ritorno a Coccia di Morto, il cui incasso è stato 112 mila euro, per un totale di 2.2 milioni (incassi di ferragosto inclusi). La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata invece a Qui Rido Io, il film di Mario Martone presentato a Venezia 78 (qui i premi), il suo incasso è stato 105 mila euro, per un totale di 207 mila.

Tra le altre nuove proposte, infine, pochissime emozioni: Il Giro del Mondo in 80 Giorni ha raccolto ieri 48 mila euro, circa 8 in più di La ragazza di Stillwater con solo 40 mila euro.