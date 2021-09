Venezia 78: tutti i vincitori, Leone d’Oro a L’événement di Audrey Diwan

Il Grande Cinema é tornato al Lido: Venezia 78 é stata un’edizione che ha fatto sognare il pubblico appassionato di cinema e glamour, mostrando a tutto il mondo che si può ripartire in sicurezza.

Tante star sono tornate al Lido come Kate Hudson, Matt Damon, Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma anche i nostri Toni Servillo, Silvio Orlando e Elio Germano che hanno infiammato i riflettori sul red carpet, ma non solo: anche giovani attori come Timothée Chalamet protagonista di Dune che rompe le righe abbandonandosi ad un bagno di folla tra fan.

E poi i Leoni d’oro alla carriera a Roberto Benigni e a Jamie Lee Curtis, il premio Cartier Glory to the Filmaker a Ridley Scott: insomma, di cinema e di emozioni a questa 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ce ne sono state. E il cinema può davvero ripartire.

I Premi di Venezia 78

Selezione Ufficiale

Leone d’Oro al Miglior Film: L’événement di Audrey Diwan

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria: E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Leone d’Argento per la Migliore Regia: Jane Campion per The Power of the Dog

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Penélope Cruz per Madres Paralelas di Pedro Almodóvar

per The Lost Daughter Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente: Filippo Scotti per E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

per E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino Premio Speciale della Giuria: Il buco di Michelangelo Frammartino

Sezione Orizzonti

Premio Orizzonti per il Miglior Film: Pilgrims di Laurynas Bareisa

Premio Orizzonti per la Miglior Regia: Éric Gravel per À plein temps

per 107 Mothers Premio Speciale della Giuria di Orizzonti: El gran movimiento di Kiro Russo

di Kiro Russo Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio: Los huesos di Cristóbal Leon e Joaquin Cociña

di Cristóbal Leon e Joaquin Cociña Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile: Piseth Chhun per White Bulding di Kavich Neang

per White Bulding di Kavich Neang Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Femminile: Laure Calamy per À plein temps di Éric Gravel

per À plein temps di Éric Gravel Orizzonti Extra – Premio degli Spettatori Armani Beauty: The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic di Teemu Nikki

di Teemu Nikki Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis: Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark

Venice Virtual Reality

Miglior Film VR: Goliath: Playing with Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla

di Barry Gene Murphy e May Abdalla Migliore Esperienza VR (per contenuto interattivo): Le Bal de Paris de Blanca Li di Blanca Li

di Blanca Li Migliore Storia VR (per contenuto lineare): End of Night di David Adler