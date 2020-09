I Croods 2: Ecco il primo poster italiano

Nel 2013, il mondo ha conosciuto la prima famiglia dell’era preistorica: I Croods. La commedia nominata all’Oscar® incentrata su un gruppo di persone che deve affrontare i cambiamenti del mondo, ha affascinato il pubblico globale, ricordandoci dell’importanza intramontabile della famiglia … e di quanto poco ci siamo evoluti.

Nel dicembre del 2020, la DreamWorks Animation inviterà gli spettatori ad assistere ad una nuova avventura che ci porterà indietro nel tempo, con I Croods 2. Torneranno a far parte del cast vocale le star Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke affiancati da Leslie Mann e Peter Dinklage, in un film in cui i Croods dovranno affrontare la più grande minaccia da quando hanno lasciato la grotta: un’altra famiglia.