Croods: A New Age anticipato nelle sale Usa

Tra tanti rinvii scontati, dovuti alla crisi Covid-19, questa notte diamo spazio alla scelta in controtendenza fatta da Universal Pictures per il suo Croods: A New Age.

Impostato per un’uscita cinematografica il 23 dicembre, l’annunciato sequel del film d’animazione I Croods approderà nelle sale un mese prima, ossia nel weekend del Ringraziamento, il 25 novembre.

Nello stesso periodo (il 20 novembre) la Disney farà esordire Soul, a meno di cambi di programma, mentre Universal Pictures spingerà No Time to Die in sala.

CROODS: A NEW AGE

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Joel Crawford (Trolls). Il primo capitolo ha raccolto nel Box Office 587.2 milioni di dollari.

: Il film è stato diretto da Joel Crawford (Trolls). Il primo capitolo ha raccolto nel Box Office 587.2 milioni di dollari. CAST VOCALE : Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke, Cloris Leachman, Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran.

: Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke, Cloris Leachman, Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 25 novembre 2020.