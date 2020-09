[Disney+] Film e Serie tv in arrivo in autunno 2020

La piattaforma digitale Disney+ nel pomeriggio odierno ha diffuso la lista dei film – e delle serie tv – in uscita nell’autunno 2020.

La lista ufficiale, inclusa nel comunicato qui di seguito, al momento non segnala la presenza di WandaVision, ma è chiaro che lo show Marvel Studios può tranquillamente essere inserito in secondo momento, a tal proposito è evidente che mancano le release del mese di dicembre. Che si tratti della sorpresa di Natale?

Autunno 2020 su Disney+

“The Mandalorian” ritorna insieme alle attese premiere dei Disney+ Originals come “La Società Segreta dei Principi Minori”, “Talenti Spaziali”, “Nuvole”, il film per famiglie “Big”

Mentre il tempo rinfresca e le foglie cominciano a cambiare colore, è tempo di prendere la propria coperta preferita e raggomitolarsi davanti a Disney+ per vivere l’autunno con nuovi film originali e serie emozionanti e commoventi e molti dei titoli preferiti dal pubblico che debutteranno nei prossimi mesi.

Disney+ ha anche annunciato due nuove docuserie che approderanno sulla piattaforma di streaming questo autunno: Vita da scimpanzé, di National Geographic, sul rifugio di scimpanzé di oltre 80 ettari in Louisiana, Chimp Haven, disponibile su Disney+ dal 16 ottobre, e Marvel 616, la docuserie antologica in arrivo a novembre che esplora l’impatto dell’Universo Marvel.

Questi nuovi Disney+ Originals si vanno ad aggiungere al ricco elenco degli attesissimi titoli che già comprende il ritorno di The Mandalorian, la premiere di Talenti Spaziali di National Geographic, i film originali Nuvole e La Società Segreta dei Principi Minori, insieme agli amatissimi titoli library come Big.

SETTEMBRE 2020

Venerdì 18 settembre

Becoming (Disney+ Original Series) – Dai produttori esecutivi LeBron James e Maverick Carter, Becoming racconta le storie delle origini di artisti e atleti attraverso le loro parole. Ogni personaggio fa un viaggio nei ricordi e offre uno sguardo intimo sulle lotte e i successi che li hanno portati dove sono oggi. I loro cari condividono storie inedite che mostrano il viaggio formativo che li ha portati a diventare una star.

La leggenda di un amore – Cinderella – Una giovane donna si innamora di un principe fingendo di essere una principessa Deve quindi lottare per nascondere la sua vera identità anche se una delle sue sorellastre si prepara per sposare il principe. Nel cast Drew Barrymore e Anjelica Huston.

Big – In questa commedia sincera interpretata da Tom Hanks, un ragazzino scopre che l’età adulta non è come se l’aspettava quando il suo desiderio di essere un adulto diventa magicamente realtà.

Venerdì 25 settembre

La Società Segreta dei Principi Minori (Disney+ Original Film) – Conosciamo Sam, una principessa secondogenita. Non è la tipica figura reale e non si sente adatta a questo mondo. Dopo essere stata mandata in un collegio estivo dalla madre, la Regina, Sam scopre che è uno stratagemma; lei e gli altri studenti apprendono di avere dei superpoteri e che si trovano lì per riuscire a diventare parte della Società Segreta dei Principi Minori. Riusciranno a imparare a usare i loro poteri per salvare i loro regni?

Gli Eroi del Disney’s Animal Kingdom (Disney+ Original Series) – Gli Eroi del Disney’s Animal Kingdom, con la voce narrante di Josh Gad nella versione originale, offre agli spettatori un accesso esclusivo alla magia di due delle attrazioni con gli animali più amate di tutto il mondo, il parco a tema Disney’s Animal Kingdom e The Seas with Nemo & Friends a EPCOT. Gli spettatori avranno un accesso senza precedenti agli animali dei Parchi e incontreranno gli esperti nella cura degli animali che hanno stretto dei legami straordinari con loro.

OTTOBRE 2020

Venerdì 9 ottobre

Talenti Spaziali (Disney+ Original Series) – L’incredibile storia dei primi astronauti americani basata sull’iconico bestseller di Tom Wolfe. All’apice della Guerra Fredda, la neo costituita NASA seleziona sette dei migliori piloti collaudatori militari per diventare astronauti. In competizione per essere i primi nello spazio, questi uomini raggiungono questo traguardo straordinario, ispirando il mondo a guardare verso un nuovo orizzonte di ambizione e speranza.

Venerdì 16 ottobre

Nuvole (Disney+ Original Film) – In una storia vera d’ispirazione, il giovane musicista Zach Sobiech scopre che il suo cancro si è diffuso, lasciandogli solo pochi mesi di vita. In poco tempo, Zach segue il suo sogno e realizza un album, ignaro del fatto che presto diventerà un fenomeno musicale virale. Alla fine, la musica dà un nuovo significato alla vita di Zach e lo aiuta a trovare il modo perfetto per dire addio… con una canzone che verrà ascoltata in tutto il mondo.

Vita da scimpanzé (Disney+ Original Series) – Vita da scimpanzé conduce gli spettatori nella vita segreta di una delle riserve naturali più grandi e uniche al mondo – Chimp Haven – un rifugio di oltre 80 ettari nascosto nel cuore boschivo della Louisiana, che ospita oltre 300 scimpanzé. Questa serie composta da sei episodi targata National Geographic, tiene traccia degli alti e bassi di questo straordinario gruppo di scimpanzé a cui viene data una seconda possibilità di vita da uno staff la cui dedizione, compassione e impegno non conoscono limiti. Attraverso una miscela perfetta di storia naturale e una regia da documentario di osservazione, Vita da scimpanzé mette questi animali – che sono il cuore e l’anima della serie – in primo piano. Un dramma reale con una gamma emotiva completa, la serie offre un accesso senza precedenti a tutto ciò che accade a Chimp Haven, incluse le dispute per il cibo, le alleanze e le storie d’amore e d’amicizia, le lacrime, i capricci, la sfortuna e anche le sofferenze d’amore.

Venerdì 23 ottobre

La Storia di Olaf (Disney+ Original Short) – Le inedite origini di Olaf, il pupazzo di neve amante dell’estate che ha fatto sciogliere i cuori nel film di animazione premio Oscar del 2013 Frozen – Il Regno di Ghiaccio e nel suo acclamato sequel del 2019, vengono rivelate nel nuovissimo cortometraggio dei Walt Disney Animation Studios, La Storia di Olaf. Il corto segue i primi passi di vita di Olaf, alla ricerca della sua identità sulle montagne innevate nei pressi di Arendelle.

La grande bugia (Disney+ Original Series) – Il primo game show originale di Disney+, La grande bugia, torna per altri 15 episodi. Presentato da Yvette Nicole Brown e con Rhys Darby nel ruolo del suo assistente robot, C.L.I.V.E., ogni episodio mette i bambini in competizione mentre interrogano gli adulti per trovare il vero bugiardo.

Venerdì 30 ottobre

The Mandalorian Stagione 2 (Disney+ Original Series) – Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

NOVEMBRE 2020

LEGO Star Wars Holiday Special (Disney+ Original Special) – The LEGO Star Wars Holiday Special riunisce Rey, Finn, Poe, Chewbacca, Rose e i droidi per una gioiosa festa nel giorno del Life Day, una festività introdotta per la prima volta nello “Star Wars Holiday Special” del 1978. Il nuovo speciale LEGO è il primo a fare il suo debutto su Disney+ e darà seguito alla grande storia di collaborazione tra Lucasfilm e LEGO, con giocose avventure raccontate nel modo accattivante e irriverente che caratterizza i contenuti targati LEGO Star Wars.

Il meraviglioso mondo di Topolino (Disney+ Original Series) – Non c’è altro che divertimento ed entusiasmo per Topolino e i suoi migliori amici che intraprendono le più grandi avventure vissute finora, destreggiandosi tra gli imprevisti di un mondo selvaggio e bizzarro in cui la magia Disney rende possibile l’impossibile.

Marvel 616 esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro.

Questi film e serie si uniscono alla library di Disney+ sempre più ricca di titoli amati dai fan, inclusi i recenti arrivi Mulan con Accesso VIP, The Greatest Showman, Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’Universo e Wolverine – L’immortale.