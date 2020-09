La serie Raised by Wolves ha ottenuto una seconda stagione

HBO Max ha richiesto una seconda stagione per quanto riguarda Raised by Wolves, la serie sci-fi prodotta da Ridley Scott.

Approdata sul nuovo canale digitale di casa HBO dal 3 settembre, la serie ha da subito convinto fan e addetti ai lavori, tanto da spingere i proprietari dell’emittente a richiedere una seconda stagione.

Ridley Scott, produttore della serie, ha così commentato il rinnovo:

Sono rimasto sbalordito dalla straordinaria campagna compiuta dal marketing di HBO Max, che ha proposto la storia ambiziosa in un modo così provocatorio e percepibile, e ha posizionato la prima stagione di Raised by Wolves tra gli show da non perdere.

Ridley Scott