Tatiana Maslany sarà She-Hulk nella serie Disney+

Alcuni giorni dopo la notizia che confermava Kat Coiro ad un passo dalla regia dell’episodio pilota, la serie She-Hulk ha fatto un ulteriore passo in avanti verso l’avvio della produzione. SuperHeroHype questa sera ha rilanciato la notizia dell’ingaggio di Tatiana Maslany, per lei un nuovo importante ingaggio, dopo ovviamente la serie evento Orphan Black, di cui è stata protagonista per ben 5 stagioni.

Con regista e protagonista ingaggiate, è ora di pensare ad una data riguardante l’inizio delle riprese, a tal proposito non resta che attendere nuovi sviluppi.

She-Hulk

: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jessica Gao. CAST : Tatiana Maslany.

: Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio di She-Hulk è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni. Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni. DISTRIBUZIONE:Il lancio è atteso su Disney+.