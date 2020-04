Hugh Jackman e i suoi allenamenti durante la quarantena

La quarantena obbligata - o lockdown come la chiamano gli americani - va passata nel migliore dei modi, ed un sano allenamento casalingo è ciò che molte stelle di Hollywood consigliano.

In questo nostro ultimo articolo diamo spazio a Hugh Jackman - o Wolverine per i fan Marvel - il cui consiglio ai fan riguarda una pratica di allenamento domenistico facile da tenere a mente.

Attraverso un breve "ma intenso" video lanciato sul suo account Twitter, il celebre attore australiano ha dimostrato come una lunga rampa di scale può servire a tenere allenato il corpo.

Nel video Jackman rivela "scherzosamente" di non avere un campo di tennis nella sua casa di New York, ma un bel po' di piani da scalare - 15 per l'esattezza - per tenersi in forma.

Hugh Jackman non è l'unica stella di Hollywood che ci ha tenuto a consigliare i fan su come tenersi allenati durante la quarantena obbligata, e scommettiamo che non sarà di certo l'ultimo... e voi vi state tenendo in forma anche da casa?

IL VIDEO