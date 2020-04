Oniros Film Awards: I nomi dei vincitori del concorso Marzo 2020

La direzione di Oniros Film Awards ha decretato i vincitori del concorso cinematografico legato a Marzo 2020.

I nomi dei finalisti sono stati svelati nel nostro precedente aggiornamento - approdato in rete solo alcuni giorni fa - e trovate la lista visitando questo nostro articolo.

ONIROS FILM AWARDS - VINCITORI MARZO 2020

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato. Universal Movies è Media Partner Ufficiale.

La lunga lista di vincitori è come sempre inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria.

Potete apprezzare la nostra galleria fotografica qui di seguito.

I VINCITORI