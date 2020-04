Emmanuelle Chriqui sarà Lana Lang nella serie Superman & Lois

L'attrice Emmanuelle Chriqui è entrata a far parte del cast di Superman & Lois, ennesimo spin-off televisivo del franchise televisivo noto come Arrowverse.

SuperHeroHype ha rivelato che l'attrice nello show darà volto a Lana Lang, il primo vero amore di Clark Kent, prima ancora di Lois Lane, co-protagonista di Superman nello show prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns.

L'attrice è nota per aver partecipato alla celebre serie tv Entourage, ma anche per The Passage.

SUPERMAN & LOIS

PRODUZIONE : Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl.

: Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl. CAST : Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh.

: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh. TRAMA : La serie racconterà la storia di Superman e della giornalista Lois Lane mentre affrontano lo stress, la pressione e i problemi causati dall’essere genitori nella società contemporanea.

: La serie racconterà la storia di Superman e della giornalista Lois Lane mentre affrontano lo stress, la pressione e i problemi causati dall’essere genitori nella società contemporanea. IN TV: Lo show andrà in onda su The Cw.