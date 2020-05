Henry Cavill tratta per tornare Superman nel DCEU

L'attore Henry Cavill tornerà ad interpretare Superman nel DC Extended Universe nel prossimo futuro.

La notizia è trapelata questa notte attraverso un articolo proveniente da Deadline. L'autorevole fonte ha rivelato che la Warner Bros ha iniziato a trattare con Henry Cavill riguardo una futura interpretazione di Superman nel franchise noto come DCEU. All'interno dell'articolo viene aggiunto che la trattativa al momento non riguarderebbe un film in solitaria.

Warner Bros non ha confermato la trattativa, ma ha tenuto semplicemente a ribadire l'ottimo rapporto con l'attore:

"Sebbene non siano state prese decisioni su eventuali film di Superman in arrivo, abbiamo sempre nutrito il massimo per rispetto e goduto di ottimi rapporti con Henry Cavill, che ad oggi rimangono immutati."

Non è dato sapere la natura della collaborazione futura con Henry Cavill, ma l'idea di base potrebbe essere quella di un'apparizione in Shazam! 2 o in Black Adam, due film che seguono storie molto vicine a quelle di Superman nei fumetti. Inoltre, è noto che Henry Cavill avrebbe dovuto avere un cammeo nel primo Shazam!, ma poi le trattative come sappiamo sono arenate.