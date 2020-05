Mentre cresce l'attesa per il lancio di Peninsula - Train to Busan 2, il cinema sudcoreano sta per sfornare un nuovo interessante zombie movie dal titolo #Alive.

Seguendo le stesse "linee guida" del già citato film diretto da Yeon Sang-ho, lo zombie movie #Alive si appresta a diventare un nuovo fenomeno di culto per gli amanti del genere. Anche in questo caso si parla di una terrificante epidemia che trasforma le persone in zombie, ed ancora una volta si tratta di esseri feroci e ultra veloci affamati di carne umana.

#Alive è stato diretto da Cho Il-hyung, e conta un cast formato da Yoo Ah-In e Park Shin-Hye. I due attori nel film interpretano due ragazzi che lottano per sopravvivere in un complesso residenziale invaso dagli zombie, e completamente tagliato fuori dal mondo (internet, telefono, energia elettrica).

Al momento non è dato sapere se il film possa essere destinato anche al mercato internazionale, ciò che è invece nota è la data di rilascio sudcoreana nel mese di giugno.

Col trailer, vi proponiamo anche due poster davvero interessanti.

IL TRAILER

I POSTER