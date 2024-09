Hellboy: The Crooked Man salterà le sale negli USA?

Il cinecomic Hellboy: The Crooked Man è già uscito nelle sale di molti mercati internazionali, ma probabilmente salterà quello USA.

La terza iterazione cinematografica del noto fumetto di Mike Mignola con molta probabilità salterà le sale nel mercato statunitense, l’indiscrezione – al momento di questo si tratta – viene fuori dalla quantità di notizie che viene fuori dalle più importanti piattaforme di Video On Demand americane, le quali danno l’uscita del film l’8 ottobre 2024. E’ di fatto improponibile pensare che Hellboy: The Crooked Man possa prima uscire in digitale e successivamente al cinema.

Il film è stato classificato R-Rated (qui la notizia), la più alta restrizione negli USA, e questo potrebbe, nel caso l’indiscrezione si trasformasse in notizia certa, aver fatto pendere la bilancia dei produttori verso una scelta meno rischiosa. D’altro canto, sin dal suo annuncio, il nuovo Hellboy movie è stato trattato come un prodotto in tono minore, maggiormente indirizzato ad una platea di pubblico ristratta, in assoluta controtendenza rispetto alle iterazioni precedenti.

Ad ogni modo, Hellboy: The Crooked Man ha già esordito in mercati internazionali quali Portogallo, Francia, India, Filippine e Brasile, con quello del Regno Unito che lo proporrà nelle sale da domani. I dati sugli incassi ufficiali indicano – via BoxOfficeMojo – solo 208 mila dollari (al 25 settembre). Per quanto riguarda il mercato italiano, poche informazioni circolano al momento.

Sarà nostra premura aggiornarvi..

Hellboy: The Crooked Man e le note di produzione

Hellboy: The Crooked Man è ambientato negli anni cinquanta e vede un giovane Hellboy (Jack Kesi) impegnato nel difendere un villaggio degli Appalachi da Crooked Man, un demone che sta raccogliendo anime per il Diavolo. Il film lo scorso anno è stato acquisito da Ketchup Entertainment che ne gestirà la distribuzione negli USA (qui la notizia).

Millennium Media ha prodotto il film, con il creatore dei fumetti originali “Mike Mignola” e Sean Golden che hanno adattato la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta. Il cast vede protagonisti Jack Kesy (Hellboy), Jefferson White (Tom Ferrell), Adeline Rudolph (Bobbie Jo Song) e Leah McNamara (Effie Kolb).

Il fumetto originale: The Crooked Man è una miniserie in tre parti del 2011: ambientata nel 1956, vede Hellboy incontrare un uomo chiamato Tom sulle montagne della West Virginia. Tom ha venduto l’anima a un demone noto come Crooked Man (“uomo deforme”, ma anche “corrotto”), e l’eroe intraprenderà un viaggio insieme a lui nel cuore oscuro degli Appalachi per vedere se la suddetta anima può essere salvata.

