Warner bros ha diffuso oggi in rete il trailer ufficiale di La Stanza Accanto, il film vincitore del Leone d’Oro a Venezia 81.

Il film, diretto da Pedro Almodovar, ha portato a casa l’ambito premio per il Miglior Film alla recente edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui i vincitori), ed uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre 2024. Come noto, La Stanza Accanto è il primo film girato in lingua inglese dal regista spagnolo, ed è adattato al romanzo “Attraverso la vita” di Sigrid Nunez.

La Stanza Accanto e le note di produzione

Il film è stato scritto e diretto da Pedro Almodovar. Prodotto da Agustín Almodóvar, e produttori esecutivi sono Joshua Blum, Esther García e Han West. La colonna sonora è composta da Alberto Iglesias (La talpa, Madres paralelas). Il 2 settembre 2024 verrà presentato a Venezia 81, mentre dal 5 settembre sarà nelle sale italiane.

Nel Cast Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Victoria Luengo, Alex Hogh Andersen, Esther McGregor, Alvise Rigo e Melina Matthews.

Trama: Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) erano amiche in gioventù, quando lavoravano insieme alla stessa rivista. Ingrid è diventata una scrittrice di romanzi d’autore, mentre Martha è diventata una reporter di guerra, e le circostanze della vita le hanno separate. Dopo anni di lontananza, si ritrovano in una situazione estrema ma stranamente dolce.

